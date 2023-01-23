『新品未開封 タグ付き FEILER familiar レッスンバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 17分に出品され03月29日 16時 17分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用品 タグ付き

袋を未開封で発送します。



バッグ FEILER × familiar

ファミリア フェイラー



FEILER×familiar第2弾 コラボレーション限定デザインの「ハイジアップルフォレスト」を使用したバッグ。本体のナイロン生地は裏張りがされており、しっかりとした質感になっています。お子様のレッスンバッグや、大人のデイリーバッグなど幅広く活躍するアイテムです。



サイズ：

本体 たて 約32cm × よこ 約43cm

持ち手 全長 約37cm



折りたたんで発送予定です。

プロフィールを見て購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未開封 タグ付き FEILER

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