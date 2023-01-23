『WTAPS BEANIE 01 ブラック ニットcap ダブルタップス ビーニー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月09日 02時 28分に出品され04月09日 02時 28分に終了予定です。即決価格は11,180円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WTAPS Beanie 01 / Beanie / Acrylic "Black"

ダブルタップス ビーニー 01 / ビーニー / アクリル "ブラック" の商品となります。

型番 242MADT-HT01

カラー、ブラック

公式オンラインにて購入致しました。

人気の商品となります。



【デザインについて】

WTAPSのBEANIE 01は、シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【高品質な素材】

アクリル100%の素材を使用しており、柔らかく、肌触りが良いです。保温性にも優れており、寒い季節に最適です。



【フリーサイズ】

フリーサイズで、男女問わず着用可能です。どなたでも快適にフィットします。



- ブランド: WTAPS

- モデル名: BEANIE 01

- 色: ブラック

- 素材: アクリル 100%

- サイズ: フリーサイズ

- 付属品: オリジナルパッケージ



ご覧いただきありがとうございます。



WTAPS 24AW



ご検討よろしくお願い致します。



タバコ吸いません。

ペット飼育しておりません。



#WTAPS

#キャップ

#ビーニー

#ニットキャップ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ WTAPS

BEANIE

01

ブラック

ニットcap

ダブルタップス

ビーニー