『Louis Vuitton ポルトモネクレディ タッシリイエロー長財布【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 21時 23分に出品され03月11日 21時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 10764
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スティングレー 長財布 ポリッシュ加工 ウォレット パープル
¥ 10387
落札価格13000円
217 入札履歴
終了
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