『Louis Vuitton ポルトモネクレディ タッシリイエロー長財布【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 21時 23分に出品され03月11日 21時 23分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本品は鑑定済みの正規品のみを取り扱うブランドショップで購入しておりますので、ご安心ください☺️



・ブランド：LOUIS VUITTON ルイヴィトン

・商品名：ポシェット・ポルトモネクレディ

・品 番：M63579

・シリアル番号：CA0959

・ 色 ：タッシリイエロー

・ 柄 ：エピ

・材 質：PVCレザー

・種 類：二つ折り 折りたたみ財布

・サイズ：約H10 × W19 × D2cm

・札入れ×2

・小銭入れ×1

・ポケットx2

・付属品：保存袋



【商品説明】

全体焼け擦れ(小)

角剥げ(小)

金具傷剥げ(小)



【発送について】

発送はご入金確認後24時間以内に発送させていただきます。万が一24時間以内に発送が出来ない場合は事前にご連絡させとぃただきます。



※万が一偽物だった場合は全額返金・返品をお受けいたしますが、商品の状態が思っていた状態と違った等の神経質な理由ではお受けできかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

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