『ポーター ランブラー ショルダーバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 15時 08分に出品され04月27日 15時 08分に終了予定です。即決価格は13,790円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用。定価38500円



人気の品薄ブラック 横型



ポーター取扱のお店にて購入しましたが

使用することなく保管してました。

箱無し、写真の物のみです。



RAMBLER(ランブラー)シリーズの山羊革ショルダーバックです。柔らかめのレザーに、ベルト着脱でクラッチバッグとしても利用出来るモデルです。タブレット収納できる位のサイズ感は様々なシーンで活用できます。



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■モデル

PORTER / RAMBLER / SHOULDER BAG



■カラー

ブラック



■素材

表：ゴート革（クローム鞣し）

裏：コットンツイル（アクリルコーティング）



■サイズ

W270 / H195 / D10



ポーター

Porter

ショルダーバッグ

ショルダー



カラー···ブラック



旅行

トラベル

旅行バッグ

旅行バック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーター

ランブラー

ショルダーバッグ