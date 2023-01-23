『✨美品✨アニエスベー 2way ショルダーバッグ メタルロゴ レザー イエロー【お歳暮】』はヤフオクでから04月09日 06時 24分に出品され04月09日 06時 24分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



●アイテム

agnes b. 2way ショルダーバック

メタルロゴ ショルダー取り外し可能

アニエス ベー レザー イエロー 黄色

斜め掛け ショルダーストラップ



●サイズ

タテ：約18cm

ヨコ：約26cm

マチ：約10cm

ハンドル高さ：約12cm

ショルダー：108〜120cm

◎ショルダーストラップ取り外し可能です！

※平置き採寸



●状態

ハンドル、ショルダーは包装で包まれた状態です。

とくに目立つ汚れやシミはありませんので、

まだまだ長くご着用いただけます。



●カラー

イエロー 黄色



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

又上記にて鑑定済み商品です。



●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

たたみジワはご了承ください。



●注意事項

•採寸は自己採寸であり誤差が生じる可能性があること

•あくまで素人検品で見落としの可能性があること、古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。

•不明な点はコメントにて質問お願い致します。



★ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アニエスベー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨美品✨アニエスベー 2way ショルダーバッグ メタルロゴ レザー イエロー