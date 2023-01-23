『キャブクロージング G-8 ミリタリージャケット 38R WEP【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 27分に出品され03月08日 04時 27分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在19件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CAB CLOTHING WEP G-8ミリタリージャケットです。



●サイズ：タグ表記 38R

着丈 58cm

袖丈 58cm

肩幅 54cm

身幅 62cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●状態：

使用感はありますが気になるようなダメージなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: キャブクロージング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ キャブクロージング

G-8

ミリタリージャケット

38R

WEP