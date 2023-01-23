『daiwa pier39 品番：ジャケットBJ-55021W【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 20時 22分に出品され04月13日 20時 22分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：DAIWA PIER39 / ダイワ ピア39



発売時期：2021aw



品番：ジャケットBJ-55021W



daiwa pier39のセットアップのジャケットとなります。

着用回数そこまで多くないので販売致します。

サイズ感はオーバーサイズとなります。



【デザイン】

オリーブグリーンのテーラードジャケットは、シンプルでありながら洗練された印象を与えます。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【スタイル提案】

このジャケットは、シャツやTシャツと合わせることで、様々なスタイルを楽しむことができます。季節を問わず着用できるアイテムです。



- 色: オリーブグリーン

- スタイル: テーラードジャケット

- ポケット: 前面に2つのポケット





ご覧いただきありがとうございます。



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ daiwa

pier39



品番：ジャケットBJ-55021W