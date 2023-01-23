『Graphpaper Terry Roll-Up Sleeve Hoodie【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 17時 23分に出品され03月15日 17時 23分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在864件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 グラフペーパーのオーバーサイズパーカーです。



【ブランドの特徴】

Graphpaperは、シンプルで洗練されたデザインが特徴のブランドです。このパーカーは、ストリートスタイルにもカジュアルにも合わせやすいアイテムです。



【素材と快適性】

柔らかい素材で作られており、着心地が良く、長時間の着用でも快適です。フード付きで、カジュアルなスタイルを演出します。



【スタイリング提案】

このベージュのパーカーは、様々なボトムスと組み合わせやすく、特にライトカラーのパンツとの相性が抜群です。シンプルなデザインなので、アクセサリーや他のアイテムで個性を出すことも可能です。



- ブランド: Graphpaper

- コレクション: 2022 SPRING/SUMMER COLLECTION

- 色: グレー

- サイズ: F



ご覧いただきありがとうございます。



ノンクレノンリターン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: グラフペーパー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Graphpaper

Terry

Roll-Up

Sleeve

Hoodie