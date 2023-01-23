『超希少✨ 廃盤 ジャンニ ヴェルサーチ バニティバッグ バロック 太陽神 ポーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月10日 00時 48分に出品され04月10日 00時 48分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◯アイテム◯



VERSACE ヴェルサーチェ ヴェルサーチ ポーチ

ミニポーチ バニティ ハンドバッグ ミラー付き

バロック柄 レオパード 総柄 マルチカラー

ミラー付き ゴールド金具 化粧ポーチ 豹柄 鏡





【ブランド】 GIANNI VERSACE /

ジャンニ ヴェルサーチ



【カラー】 イエロー ゴールド



【サイズ】

縦 12cm

横 22cm

マチ 14.5cm

持ち手 26cm



【状態】



内側部分に多少の汚れがありますが、ご使用には問題ございません。

その他目立ったダメージなどは無く、これから長くご愛用頂けるお品となります。



【購入元】



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



よろしくお願い致します‼︎‼︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジャンニヴェルサーチェ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 超希少✨

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