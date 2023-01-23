『mau様専用【ビンテージ美品】ポロラルフローレン PVC×レザー ボストンバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 23時 00分に出品され03月20日 23時 00分に終了予定です。即決価格は10,841円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ビンテージ美品】

POLO RALPH LAUREN

ポロ ラルフローレン

南京錠 鍵 ブラシ レザータグ 付き

PVC × レザー

総柄 ブラックウォッチ 柄

2way ボストンバッグ



◆ブランド：POLO RALPH LAUREN

ポロ ラルフローレン



◆サイズ：タテ 約30cm

ヨコ 約52cm

マチ 約26cm

※素人採寸につき、誤差ご容赦ください



◆仕様 メイン ファスナー開閉式

※ダブルジッパー



◆カラー：ブラックウォッチ 柄

グリーン（緑） × ブラック（黒）



◆素材：PVC × レザー



◆状態：レザー部分に多少の色ムラはあるかと

思いますが、PVCやレザーに角スレなど

特筆すべきダメージが見受けられない、

ビンテージ観点での美品の状態かと思います



※レザー保湿クリームでメンテナンス済み、

ホームクリーニング済みとなりますので

気持ち良くお使い頂けるかと思います





※状態を写真にてご確認頂きまして、

あくまでもused品である事をご理解して下さい



※配送時、簡易的な梱包となりますこと

何卒ご容赦ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ mau様専用【ビンテージ美品】ポロラルフローレン PVC×レザー ボストンバッグ