『Crescent Down Works ダウンベスト ベスト ブラック L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 19時 58分に出品され03月14日 19時 58分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クレセントダウンワークス ダウンベスト



サイズ（約） L

肩幅 42

身幅 52

着丈 57

襟 9.5

※素人採寸



カラー ブラック



●自宅保管・素人検品の中古品のため、細かな見落としの可能性は予めご了承ください。



●状態を確認するための写真追加などお気軽にコメントください。



●梱包・発送について

商品は小さく畳み簡易包装で発送します。折りジワ等はご了承ください。







カラー···ブラック



フード···フードなし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: クレセントダウンワークス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Crescent

Down

Works

ダウンベスト ベスト ブラック L