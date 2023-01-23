『【Tちゃん様専用】HERMES カシミヤシルク 140 ズアブとドラゴン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 15時 18分に出品され04月25日 15時 18分に終了予定です。即決価格は64,350円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>小物
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|エルメス
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落札価格64350円
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終了
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