『【Tちゃん様専用】HERMES カシミヤシルク 140 ズアブとドラゴン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 15時 18分に出品され04月25日 15時 18分に終了予定です。即決価格は64,350円に設定されています。現在20件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※只今お取り置き中のお品物となります※









エルメスのバンダナ柄スカーフ、カレジュアン ズアブとドラゴン、黒です。

現在の定価213,400円



今年の1月に銀座路面店にて購入しました。

箱を開けた際にタグは外してしまいましたが未使用です。



カシシル140は軽く嵩張らないのに温かく寒さ対策にぴったりです。

黒で初めてのバンダナ柄に惹かれたのですが巻物は色物ばかり使っているのでこちらはお譲り出来れば幸いです。



付属品 : 箱、リボン、タグ、ショップカード



領収書も紙袋の中にまだありましたので、ご入用でしたらお付け致します。

(個人情報部分は切り取り若しくは黒線で消させていただきます)



どうぞ宜しくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【Tちゃん様専用】HERMES

カシミヤシルク

140

ズアブとドラゴン