『新品未開封 insta360 LINK webカメラ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 10時 21分に出品され03月20日 10時 21分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封です。



Insta360 Link AI駆動4Kウェブカメラ

ブランド：Insta360

最大フレームレート（fps）：60.0 fps

マイク：内蔵マイク ノイズキャンセリング機能

重量（g）：106.0 g

色：ブラック系

設置タイプ：クリップ式

接続方式：USB 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>Webカメラ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: インスタサンロクマル