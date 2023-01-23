『【極美品】ルイヴィトン マフラー エシャルプロゴマニアシャイン ローズバレリーヌ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月04日 03時 54分に出品され03月04日 03時 54分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在732件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトンのエシャルプ ロゴマニアシャイン、カラーは人気のピンク、ローズバレリーヌになります。

定番のフリンジ付きマフラーに光沢感のあるラメを織り込んだ高級感漂う大変かわいいマフラーです。



型番:M:70466



素材:ウール95%、シルク3%、ポリエステル2%



国内正規店で購入してから1度着用したのみなので、ほつれや汚れなど無く綺麗な状態です。



付属品として箱とショッパーをご一緒に発送いたします。

プレゼント等にもいかがでしょうか？

＊最後の画像に販売証明書がございますが個人情報が記載されており、お付け出来ませんので画像での確認のみでお願いいたします。



すり替え防止の為、ご購入後のキャンセルや返品はご遠慮ください。

偽物が数多く出回っておりますが、白タグの付いた国内正規品ですので、気になる方いらっしゃいましたらご検討よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

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マフラー エシャルプロゴマニアシャイン

ローズバレリーヌ