『【希少】AMERICAN EAGLE OUTFITTERS コートXLT 古着【お歳暮】』はヤフオクでから03月16日 22時 00分に出品され03月16日 22時 00分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご興味いただき誠にありがとうございます^_^



【ブランド】 アメリカンイーグルアウトフィッターズ AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

【洋服の特徴】XLT コート ブラック 黒 ピーコート Pコート メンズ 大きめサイズ 裏地あり ポケットあり 希少サイズ レアサイズ オーバーサイズ プルオーバーサイズ 裏地がきちんとあるため暖かく着用可能です

XLTサイズでXLサイズにプラスTallのサイズとなるためかなりレアだと思います。

これからどんどん寒くなっていきますのでいかがでしょうか？

もともと付いていた替えボタンもお付けさせていただきます。紛失、傷防止のため内側の内ポケットに入れさせていただきご配送させていただきます。

【色】ブラック 黒 ネイビーっぽい 濃紺のような色にも見えます。ブラックよりのネイビーのようなお色です。

色味は人によって見え方が違うため写真をご参考ください

【サイズ】XL Tall サイズ XLサイズより少し大きくてからXXLサイズ手前のサイズ相当となります。TGL

採寸をご参考ください。

【状態】目立つ汚れはありませんが使用感はあります。ポケット部分に汚れがあったり破れがあります。数カ所白っぽくなっている部分があります。あくまでも古着とご理解ください。

写真をご参考ください

見落としがあるかも知れませんので必ず写真をご確認お願いします。



平置きサイズ



肩幅···50cm

身幅···59cm

袖···66cm

丈···93cm 背中の1番上の部分から採寸。

※素人採寸となりますので若干の誤差はご了承ください





あくまでも中古品ということをご理解宜しくお願い致しますm(_ _)m

必ず写真をご参考にしてください！

汚れの見落としがある場合がございます。



匿名配送となります^ ^

ペットや喫煙者はいません^ ^



神経質な方のご購入はお控えください^_^



梱包は簡易包装となります！



できるだけ小さく畳んでご配送させていただきます^_^

配送するときにシワが増える可能性があります。

そちらもご理解いただけた方宜しくお願い致しますm(_ _)m



発送についてはプロフィールに書いてありますので必ずお読みになりご購入をよろしくお願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アメリカンイーグルアウトフィッターズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】AMERICAN

EAGLE

OUTFITTERS

コートXLT 古着