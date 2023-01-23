『【極美品】SWITCH BLADE ナイロンコート ジャケットスイッチブレード【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 15時 08分に出品され03月12日 15時 08分に終了予定です。即決価格は12,558円に設定されています。現在31件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランド】



スイッチブレード



【表記サイズ】



L



【おおよその実寸サイズ】



身幅···61cm

袖丈···78cm首元より袖口

着丈···95cm



【アイテム紹介】



「SWITCHBLADE」は、VAMPROSEが、元Roenデザイナー、現BLACK HONEY CHILI COOKIEデザイナー高原啓とデザイナー契約を結び実現したHYDEプロデュースの新ブランドです。



スイッチブレードのナイロンコートになります。

腰と裾部分が絞れるデザインなっています。



使用感少なく特に気になるようなダメージはありません。

全体的にとても綺麗な状態になります。



★中古品であることをご了承の上ご購入宜しくお願い致します。



★梱包は紙袋や宅配袋などでできるだけコンパクトになりますのでご了承ください。

発送方法でご相談あればできるだけ対応しますので購入前にコメントお願い致します。



★大手のリサイクルショップ、古物市場等で購入した商品になります。



★ご質問等ありましたらコメントお願いいたします。

★仕事の都合で返信が遅くなることがありますが必ず返信いたします。



R27240033



#ナイロン

#コート

#ジャケット

#総柄

#hyde

#roen 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】SWITCH

BLADE

ナイロンコート ジャケットスイッチブレード