『COACH コーチ ローグ25 ハンドバッグ スパンコール トムウェッセルマン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 53分に出品され03月07日 05時 53分に終了予定です。即決価格は33,540円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



使用頻度1回の美品です。



トムウェッセルマンコラボで

アウトレットにはほとんど出回らないデザイン、

メルカリでもあまり見かけないデザインで

出品を迷っていますが

大切にしすぎて使用頻度が少ないため

使っていただける方にお譲りいたします。

定価より半額ほどお安くしております。



今年流行りのスパンコールデザインです^ ^



ストラップ2本付き



定価154,000円



モデル：ローグ25

素材：レザー

色：ブラウン/レッド/アンティークゴールド金具

サイズ: W25cm×H20cm×D13cm

［ショルダー］約63cm

［ショルダー］109～118cm

開閉：ファスナー

付属品：保存袋、ショルダーストラップ、チャ

一厶



COACH コーチ ローグ25 ハンドバッグ

スパンコール トムウェッセルマン

ハンドバッグ 3WAY スパンコール

トムウェッセルマン

コラボキャンバス レザー ブラウン

レッドグリッタショルダーバッグ





【ユニークなデザイン】

このショルダーバッグは、口の形をした

グリッター装飾が特徴で、

個性的なファッションアイテムとして

目を引きます。



【高品質な素材】

レザー素材を使用しており、

耐久性があります。



【便利なストラップ】

ショルダーストラップが付属しており、

持ち運びが簡単で、

さまざまなスタイルに合わせやすいです。



- 色: 茶色

- デザイン: 口の形のグリッター装飾

- ストラップ: ショルダーストラップ付き

- ファスナー: 金属ファスナー

- 素材: レザー素材



汚れ・破れなど···なし



付属品···ショルダーストラップ



素材···本革



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ COACH

コーチ

ローグ25

ハンドバッグ

スパンコール

トムウェッセルマン