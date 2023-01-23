『アンダーカバー 2003ss GREATEST期 scab ステンカラーコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 04時 05分に出品され04月11日 04時 05分に終了予定です。即決価格は18,003円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーカバーの2003ss GREATEST期のステンカラーコートです



フィービー期のセリーヌのコートをサンプリングしてscab期のデザインを落とし込んだコートになります



裾、袖先は切りっぱなしのデザインに

なってます



サイズ表記は2で、お色はベージュ



実寸は



肩幅：約41cm

身幅：約52cm(脇下で計測)

袖丈：約62cm

着丈：約94cm



これからの季節にご活用頂けると思います。



発送する際は折りたたんだ状態でお送りさせて頂きます。



ユーズドになりますので、古着にご理解がある方よりご購入のご検討を頂ければと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ アンダーカバー

2003ss

GREATEST期

scab

ステンカラーコート