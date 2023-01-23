『homerun様専分RNB1212K 32／34インチ 2本セット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 23時 19分に出品され03月21日 23時 19分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 homerun様ありがとうございます

32インチ/34インチ

2本セット販売

倉敷児島ジーンズ RNB-1212K

定価17,000円➕税

画像は、34インチです サイズは、3サイズあります。ご指定ください

メーカーが自転車に乗っても動きやすく腰回りを少しゆったりしたジーンズです。

股下も少し短めで裾も若干絞った感じです

お尻の部分もサドルに擦れて破れにくくあてをした感じになってます。バックポケットには自転車のスポロケットのデザインがプリントされてます。

サイズは平置きサイズですが素人採寸の為若干の誤差はご勘弁ください

30インチで

ウエスト 40センチ

股上 27センチ

ヒップ 59センチ

股下 65センチ

わたり 31センチ

裾幅 19センチ



32インチで

ウエスト 43センチ

股上 28センチ

ヒップ 60センチ

股下 65センチ

わたり 32センチ

裾幅 19センチ



34インチで

ウエスト 45センチ

股上 29センチ

ヒップ 62センチ

股下 65センチ

わたり 34センチ

裾幅 19センチ



メーカーにて1ウォッシュはしてると思います。



現在は、作ってないので市場には無いようなデザインのジーンズです。

私も着用してますがしゃがんだり立ったり大変動きやすく自転車に乗ってもペダルを回しやすく楽です。

他のサイトにも出品致しますから品切れの際はご了承下さい。ご無理申しますがよろしくお願いします。

ご購入いただく場合は、サイズ指定ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: コジマジーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ homerun様専分RNB1212K

32／34インチ 2本セット