『Apple AirPods Pro 充電ケース付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 33分に出品され03月28日 03時 33分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AirPods PRO

購入時期不明、3年くらいの使用だと思います。

リモアのケース付きます。



- ブランド: Apple

- モデル名: AirPods Pro



細かい傷はあります。

中古品ですのでご理解の上ご検討ください。

使用は問題ありません。



使用感あります。アルコール消毒の上発送します。



ご覧いただきありがとうございます。



モデル名···AirPods Pro



ケース/種類···ワイヤレス充電 MagSafe 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: アップル