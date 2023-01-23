『SEIKO セイコー 超希少 UFO型 ケース、文字盤ギョシェ彫り 手巻き 美品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 15時 04分に出品され03月26日 15時 04分に終了予定です。即決価格は15,400円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイコーの非常に珍しく希少な円盤、UFO型の手巻き時計です。

ベルトは両面クロコの社外品、バックルも社外品ですが、セイコーのバックルでサイズが合うものがあれば交換してお送りします。



探してもまず見つからない、非常に希少な時計です。

修理等の為に同じ時計の文字盤とムーブメントもセットでお付けします。

どちらも快調に動作してます。



デザインも秀逸で、大抵のスタイルに合わせられます。

手巻き二針、人と被らず、珍しさと気品のある時計です。

今後は更に良い状態で見つかる事は無くなっていきますから、この機会にいかがでしょうか？ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ SEIKO

セイコー

超希少

UFO型

ケース、文字盤ギョシェ彫り

手巻き

美品