『MacBookAir 13-inch【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 22時 21分に出品され04月19日 22時 21分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在993件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MacBookAir 13-inch



カラー:シルバー

付属品:本体、充電器



2020年に大学の卒業論文に使用するために購入したものになります。液晶、キーボード含め全体的に目立った傷はございません。



プライベートでも使用するかと思い購入しましたが、なかなか使用することがなかったので出品に至りました。

6ヶ月程使用しておらず、6ヶ月ぶりに使用しようとしたところ5枚目の写真に写っている画面になり電源が落ちてしまう状態です。



※Appleに問い合わせをしたところ修理が必要とのことでした。



※ご了承の上ご購入をよろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし