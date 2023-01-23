『GU ROKH ロク コラボ ファーリーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 56分に出品され03月09日 21時 56分に終了予定です。即決価格は9,295円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 他でも出品してるので先に売れてしまったらすみません！



rokh［ロク］とジーユーのスペシャルコラボレーション。ゆったりとしたシルエットのファーリーコート。ボリュームのあるステンカラーは、ベルトを留めてスタンドカラーでも楽しめる。



【機能と素材について】

-この商品はリサイクル素材を使用。

リサイクル素材の使用

混率は素材・お手入れを参照。



素材

表地：ポリエステル100%，地：ポリエステル100%（リサイクル

ポリエステル繊維を100%使用］，付属部分：合成皮革

ファー種類フェイクファー/エコファー

発送の際は圧縮して発送しますのでご了承下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ GU

ROKH

ロク コラボ ファーリーコート