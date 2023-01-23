『新品 KIJIMA TAKAYUKI VENTILE BUCKET HAT 2【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 03時 16分に出品され03月13日 03時 16分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在652件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KIJIMA TAKAYUKI キジマタカユキ VENTILE BUCKET HAT ベンタイルバケットハット です。



2024SS(春夏)・現行商品、定価:15,400円のお品です。



商品タグは一旦取り外し、再度取り付けしておりますが、新品未使用品です。



サイズ:2(59センチ)、お色はブラック(黒)です。



素材はコットン(綿):100％で、洗濯(手洗い)可能です。



VENTILE BUCKET HAT (No.241004)



- コットンウェザー

- 耐水・撥水性と透湿・通気性を両立した超高密度生地VENTILE

- Sループ付き

- ハンドウォッシュ、丸めて携帯可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: キジマタカユキ

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 新品

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2