『リーバイス Levis 501xx ユーロ ポーランド デニム ジーンズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 07分に出品され04月09日 08時 07分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在517件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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コレクション整理のため出品です。

私見としては糊が残っていて硬さがまだあるためワンウォッシュ程度の着用だと思います。



平置実寸

サイズ W30 L32

ウエスト37.5cm

股上28.5cm

股下76cm

総丈100cm

裾幅21cm

多少の誤差はご了承ください

着用感には個人差がございますので

〇〇cm〇〇体型ですがどんな感じですか？

というご質問にはお答えできませんので

サイズはお持ちの物の寸法と比較しご判断お願い致します。



なるべく実物に近くなるように撮影していますが、お使いの端末の違いや光の加減などにより色味が変化して反映してしまう場合もございますのでご了承ください。



一度人の手に渡った物ですので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。



まとめて購入も大歓迎ですので他商品も是非ご覧ください



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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ リーバイス

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