『FIDES＊Mサイズ＊シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 50分に出品され03月15日 14時 50分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入しましたが手違いで同じ物を購入してしまいました。

未開封、新品となっております。



カラー···ホワイト



サイズ…M 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ FIDES＊Mサイズ＊シャツ