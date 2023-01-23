『♯327VALENTINO GARAVANIショルダーバッグチェーンロゴチャーム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 15分に出品され03月21日 09時 15分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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スタート価格 32800円



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{ブランド} VALENTINO GARAVANI バレンティノガラヴァーニ





{デザイン}正規

・バレンティノ ガラヴァーニ チェーン ショルダーバッグ ロゴチャーム ゴールド フォーマルバッグ ブラック 黒 冠婚葬祭 レディース ゴールド チェーン取り外し可能 春夏 レディース









{サイズ}縦 16c横 23.5cmマチ 4cm

素人採寸の為多少の誤差は予めご了承ください。



{カラー}ブラック



{状態}B

S新品未使用

A未使用に近い

AB使用感の少ない美品

B一般的な中古品

BCやや使用感あり

C目立つダメージあり

J著しくダメージがあり、壊れていたり使用できない物



特筆すべき点がある場合は必ず記載しますが、画像をよくご確認お願いいたします。また状態はあくまで主観ですので予めご了承ください。



{その他}他にも商品を出品してますので是非ご覧ください！ #古着屋CHANDELIERバッグ



{管理番号}



商品はリサイクルショップ、ECサイト、セレクトショップ、本店購入など鑑定済みの正規品だけを扱っていますのでご安心してご購入ください♪





（♯12000） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ♯327VALENTINO

GARAVANIショルダーバッグチェーンロゴチャーム