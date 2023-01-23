『ピン/PING/レディース/中綿スカート/ゴルフウエア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 10時 57分に出品され03月16日 10時 57分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レーベル PING>ピン

性別 WOMEN >レディース

カテゴリ スカート 中綿スカート

サイズ Mウエスト平置き約38㎝スカート丈約40㎝

カラー ブラック

素材 写真をご参照ください







【アイテム説明】

ピンの中綿スカートです。

生地感はソフトな肌触り。重たくなりがちな冬コーデも軽量素材で快適に！

シンプルなデザインが着回し力抜群の中綿スカート。フロント左裾とバックポケットに配されたロゴがアクセントに☆ プレーンベースにコンパクトなブランド主張が、他ブランドとも合わせやすいアイテムです！



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他にも多数ゴルフウエアを取り扱っております♪

良かったらご覧になってみてください

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#MackGOLF





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コメント無し即購入OKです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ピン