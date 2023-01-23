『値下げしました。ANGELO GARBAUSUS キャラクター刺繍ジャケット L【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 15時 19分に出品され03月11日 15時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在919件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

ANGELO GARBAUSUSは、ユニークなデザインと高品質な素材で知られるブランドです。このジャケットは、特にキャラクター刺繍が特徴的で、個性的なスタイルを演出します。



【デザインと素材】

グレーとブラックの配色が洗練された印象を与え、コーデュロイとウールの混合素材は、温かさと快適さを提供します。カジュアルなシーンにもフォーマルな場面にも適しています。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、重ね着にも適しています。シーズンを問わず活躍するアイテムです。



- ブランド: ANGELO GARBAUSUS

- サイズ: L

- 色: グレー・ブラック

- デザイン: キャラクター刺繍

- 素材: コーデュロイ・ウール混合



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

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GARBAUSUS

キャラクター刺繍ジャケット

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