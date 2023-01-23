『Apple AirPods pro 第二世代【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 07時 58分に出品され03月07日 07時 58分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在322件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使わなくなったので出品します。



家電量販店で購入しました。



両方異常なく使えました。



質問があればお知らせください。



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#AirPods 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル