『J.P.&Mattie 本革 縦型 メッセンジャーバッグ ポストマンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 15時 45分に出品され03月04日 15時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アメリカの人気ブランドJ.P.&Mattie の本革 レザーのメッセンジャーバッグです。



セレクトショップで6万円ほどで購入しましたが、使う機会がなく未使用のまま自宅保管していました。



縦型でスマートに収まり、パソコンやA4サイズを入れても、ややゆとりあるサイズです。



本体にもファスナーが付いていて、カバーにはマグネットボタンがついているので、形をキープしてくれます。



ポケットは、内側に2つ、外に1つあり、使い手のことを考えてよくデザインされていると思います。



上質の柔らかい革で、斜めがけした姿もかっこよく決まりそうです。



蓋の上部と底に小さな革の表面の傷がもともとあります。9枚目10枚目ご確認下さい。



本体サイズ

w35 h40cm（マチを含んで置いた状態の最大サイズ）



蓋カバーのサイズ

（本体のマチ含まないサイズと同じ）w30 h37cm

マチ6.5cm



内ポケット２つ（ファスナー付き19×10cm）と、ペンさしとスマホサイズ）



外

外ポケット1つファスナー付き

（内寸 w20 h15cm）



ベルトのみの最大全長 117cm（調整穴あり）



革のアジをお楽しみください。



#ポストマンバッグ

#メッセンジャーバッグ

#自転車バッグ

#パソコンバッグ

#縦型バッグ

#A4収納

カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ J.P.&Mattie

本革 縦型 メッセンジャーバッグ ポストマンバッグ