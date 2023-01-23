『J.P.&Mattie 本革 縦型 メッセンジャーバッグ ポストマンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 15時 45分に出品され03月04日 15時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在691件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
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落札価格9750円
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終了
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