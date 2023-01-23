『NIKE NOCTA BIG BODY CS Tシャツ M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 08時 57分に出品され03月05日 08時 57分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在404件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◼️商品情報

ドロップショルダー、長めの袖、ゆったりとしたフィット感により、リラックスしたカジュアルなスタイルに仕上げました。 柔らかく適度なボリュームのコットン素材を使用し、わずかにドレープ感のあるデザイン。



◼️商品詳細

型番: FN7664-010

カラー: BLACK/BLACK/WHITE

サイズ: M

(M： 着丈72/胸囲110/裾幅56/肩幅54/袖丈23)

素材: コットン100％ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ノクタ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ NIKE

NOCTA

BIG

BODY

CS

Tシャツ

M