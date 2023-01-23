『好配色 ファイブブラザー ネルシャツ usa製 90s【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 08時 37分に出品され03月08日 08時 37分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在761件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ⌘

five brother frannel shirt 90s

⌘

⌘

⌘

着丈約73 身幅約56 肩幅約46

になります。

⌘

⌘

⌘

ファイブブラザーのネルシャツ。

配色最高です。

お好きな方ぜひ。

⌘

⌘

⌘

old gap gap ocean pacific banana republic j.crew lands end rockmount rock mount woolrich wool rich ウールリッチ ポーラーパーカー アークティックパーカー 90s 80s the north face nuptse ヌプシ first down ファーストダウン patagonia 90s パタゴニア l.l.bean エルエルビーン columbia コロンビア ノースフェイス the north face ドリズラー バラクータ ブルックスブラザーズ burberry 隠れポニー ポニー無し ブラック tommy hilfiger nautica nike ナイキ adidas フィラ fila リーバイス levis lee リー カバーオール 501 502 505 501xx 550 1st 2nd 3rd 4th 70505 70506 519 517 606 646 bige ラルフローレン グルカパンツ m47 m52 フランス軍 濃紺 usa製 90s 80s 70s 60s 50s 40s 70505 70506 ブラックデニム 506 507 506xx 507xx

⌘

⌘

⌘

#古着 #oldclothes #古着屋 #ヴィンテージ #vintage #古着女子 #古着男子 #フルジョ #フルダン #古着巡り #レディース古着 #メンズ古着 #古着コーデ #ヴィンテージ古着 #古着好きな人と繋がりたい #ヴィンテージ好きな人と繋がりたい #古着ファッション #古着通販 #ootd #大阪古着 #大阪古着屋 #古着屋ラー油



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ファイブブラザー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 好配色

ファイブブラザー

ネルシャツ

usa製

90s