『Bowers & Wilkins 685 ブックシェルフスピーカー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 40分に出品され04月07日 09時 40分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 写真の状態が全てです、一方のツイーターに凹みの跡が有り、ウーファー中央部分にベタつきが出てきております。

使用感有りますので、理解される方のみお願いします。

タバコ、ペット無し。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>スピーカー・ウーファー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: バウワースアンドウィルキンス