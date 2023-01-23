『【新品・未開封】Apple Airpods (第3世代) MME73J/A【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 21時 23分に出品され04月22日 21時 23分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Apple Airpods (第3世代) MME73J/A



人気モデル...AirPods 第3世代



アップルオンラインストアにて購入

正規品



Magsafe モデル



新品未使用未開封品



定価27800円



2024年7月



値下げ不可



値下げ交渉不可

コメント無し購入❌ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル