『The Body Shop 100ml 30mlオシアヌス3本セット ミスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 10時 17分に出品され03月21日 10時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品情報】

ザボディショップ オシアヌス



ボディミスト１００ｍｌ（未使用？＋8割残)

オードトワレ３０ｍｌ（8割残）



The Body ShopのOCEANUS BODY MISTは、爽やかな香りでリフレッシュできるボディミストです。



1本ミストは未使用だと思いますが、未開封のシールが取れてます。



【使用方法】

肌に適量をスプレーし、軽くなじませてください。

日常使いや外出先でのリフレッシュに最適です。



【特徴】

オーシャンスの香りは、海の爽やかさを感じさせるフレグランスで、リラックス効果があります。



- ブランド: The Body Shop

- 製品名: OCEANUS BODY MIST

- 容量: 100 ml (3.3 US FL OZ)

- 容量: 30 ml (1.0 US FL OZ)

- 容量: 100 ml (3.3 US FL OZ)

- 日本語表記: オーシャンス ボディミスト



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>ボディミスト 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザボディショップ