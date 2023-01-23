『トム フォード ソレイユ ドゥ フ オードパルファム 50ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月19日 02時 52分に出品され05月19日 02時 52分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類···オードパルファム



総容量···50ml



容器の形状···スプレー



定価：¥39,600(税込)



友達からのプレゼントです。1、2回プッシュしか使用しませんが、匂いが気に入らないので出品します。ほぼ新品です。



状態は写真にてご確認お願いします。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トムフォードビューティ