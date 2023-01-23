『ロンシャン プリアージュ パリ限定【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 07時 30分に出品され03月31日 07時 30分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にシャルルドゴール空港で購入しました

新品未使用で自宅保管をしていました

今は販売されていない限定品モデル品です





カラー···ネイビー



Pari vous aime

パリはあなたを愛してる という意味で

空港に表示されているキャッチフレーズが

バックになったものです



持ち手 ロングタイプ

横幅上部46cm

高さ30cm



＃ロンシャン

＃ロンシャンネイビー

＃ロンシャンパリ限定 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ロンシャン プリアージュ パリ限定