『【新品タグ付き】MUVEIL ミュベール ハンコプリントブラウス 38【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 18時 31分に出品され03月21日 18時 31分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在757件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 MUVEIL ミュベール



ハンコプリントブラウス



サイズ：38

定価：¥39,600



新品タグ付きです。



【商品説明】以下公式サイトより引用

DESIGN

幾何学模様から着想を得た三角レースを施したブラウス。

アームホールを深く取り、ボリューム感のある袖に仕上げました。軽やかさのある開きデザインで、バックスタイルにもこだわりました。

FABRIC

フレンチリネン糸を使用して織り上げたナチュラルで軽やかなリネン素材。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ミュベール

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ 【新品タグ付き】MUVEIL

ミュベール

ハンコプリントブラウス



38