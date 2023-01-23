『junhashimoto leather jacket y2k grunge【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 04時 12分に出品され04月29日 04時 12分に終了予定です。即決価格は15,861円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジュンハシモトのレザージャケットです。



着なくなった為出品致します。







サイズ：3

肩幅42

身幅48

着丈66

袖丈67 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ junhashimoto

leather

jacket

y2k

grunge