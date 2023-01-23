『PLEATS PLEASE トップス 丸襟 ブラウス プルオーバー マルチカラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 06時 04分に出品され03月25日 06時 04分に終了予定です。即決価格は20,900円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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〈商品情報〉





PLEATS PLEASEプリーツプリーズ 総柄 トップス ブラウス ポロシャツ ダイヤ スクエア パネルデザイン パッチワーク ブラックベース PP43-JK832





〈素材〉





ポリエステル





〈採寸(cm)〉



肩幅 35

着丈 54.5

身幅 41.5

袖丈 57.5



※プリーツ素材なので横に伸びます。





〈状態〉



特に目立った傷や汚れはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: プリーツプリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ PLEATS

PLEASE

トップス

丸襟

ブラウス

プルオーバー

マルチカラー