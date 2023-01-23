『希少 80s alpha ma1 シルバー M 送料無料【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月27日 16時 48分に出品され03月27日 16時 48分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫商品名

・アルファ ma1



⚫ポイント

・80s

・ヴィンテージ

・希少カラー



⚫️古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！

ご購入はお早めにどうぞ！





⚫状態 中古

使用感はございますが目立つ傷汚れ等ございません

左胸から肩にかけて薄い汚れはございますが殆ど気にならないレベルかと思います





⚫カラー

シルバー



⚫️サイズ

(着丈62cm、身幅64cm、肩幅48cm、袖丈59cm)



◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！



ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！

送料無料、即購入OKです！



この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



2180 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルファ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少

80s

alpha

ma1

シルバー

M

送料無料