『リーバイス デニムジャケット スタンドカラー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 06分に出品され03月14日 08時 06分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5、6年前にリーバイスで購入。



自転車乗り目線のデニムジャケットです。

・襟がスタンドタイプ

・隠しフードあり

・肩周りは可動しやすい作りになっており、窮屈さを感じにくいです

・背中側の腰あたりに小さいポケットあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ リーバイス デニムジャケット スタンドカラー