『【美品】コールマン タフスクリーン2ルームハウス MDX タープテント【お歳暮】』はヤフオクでから04月05日 22時 53分に出品され04月05日 22時 53分に終了予定です。即決価格は17,380円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現行版のMDXです。



2回のみ使用しています。

付属品全てあります。



幕の汚れは少なく、全体的にとても綺麗な状態です。（外で使用したため、新品同様ではありません。）



ベタつきはありません。生地の劣化はありません。

シームテープは綺麗な状態です。



是非ご検討ください。



タフスクリーン2ルームハウス/MDX

ブランド：Coleman

色：ブラウン系

テント定員：4人用 5人用

テント室内短辺（cm）：250.0 cm

テント室内長辺（cm）：300.0 cm

テント室内最大高さ（cm）：175.0 cm

テント付属品：ペグ ハンマー 張り綱 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テント・タープ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コールマン

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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