『MICHAEL KORS EMILIA EW トート ラージ MKシグネチャー【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 00時 29分に出品され03月27日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,344円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※家族に喫煙者とペット（犬）がいます。ご理解いただける方のみご検討をお願い致します。

※トラブル防止の為、返品はご遠慮いただいております。ご購入前に商品画像をよくご覧になり、ご納得されてから購入くださいます様、お願い致します。



ご覧いただきありがとうございます。

11月17日迄の期間限定での出品ですのでよろしくお願いします。



今年始めに福袋を購入した際に入っていたバッグで数回使用したものの、私には重すぎて使わなくなりました。そこでお気に入りではありますが、断捨離をかねて出品することにしました。



数回使用しただけなので、大きな傷や汚れは見当たらず、ほぼ未使用に近い状態ですが、自宅保管により僅かな傷や汚れがあるかもしれないので、ラングを落として出品しております。

クレーム等はご勘弁いただきたいので、完璧な商品を求める方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。



リサイクル材で簡易梱包してヤマト便で発送致します。

ショッパーはおまけでお付けいたしますが、梱包方法により、折り目が付く可能性がありますのでご了承下さい。



可能な限り値下げ交渉（数百円程度ですが）に応じます。その際、トラブル防止のため商品のお取り置きはしておりません。先にご購入された方が優先となります。ご了承下さい。



最後までお読みいただき、ありがとうございました。



付属品：保存袋、ショッパー（おまけ）



【商品仕様】

素材：コーテッドキャンバス

開け口の仕様：マグネットクロージャー

内側ポケット：ジップポケット(中央) ×1、ドロップポケット ×1<ジップポケット(中央)内>、ジップポケット ×1

サイズ：高さ30cm、幅(最下部)35cm、幅(最上部)45cm、マチ16cm、ドロップ27cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイケルコース

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MICHAEL

KORS

EMILIA

EW

トート

ラージ



MKシグネチャー