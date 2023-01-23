『最終価格(新品) CITIZEN ATTESA CC4057-60E【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 18時 31分に出品され04月05日 18時 31分に終了予定です。即決価格は97,980円に設定されています。現在119件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CITIZEN ATTESA

ACT Line/ブラックチタン™シリーズ

CC4057-60E

￥341,000 (税抜価格￥310,000)

世界限定1,900本



サイズ調整のみ時計専門店にて行いましたが、装着して外出等はしておりません。新品相当として出品します



※ネットでの購入のため保証書の日付及び購入店舗名が未記入になっております。



購入後の返品、補償等は致しかねますのでご理解の程よろしくお願い致します。神経質な方の御購入はお控え下さい。



他に欲しい時計に出会ってしまったため、購入したばかりですがお譲りします



一度個人に渡ったものとしてご理解ください



付属品···箱(ケース),説明書、保証書



購入意思のある方のみいいね下さい。



注)値下げ交渉対応しますので、具体的な金額の提示をお願いします。「値下げ可能ですか？」という問い合わせにはリアクションしません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シチズン

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