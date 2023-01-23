『プラダ PRADA ミニ テスート リュック ナイロン カーキ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 15時 19分に出品され03月28日 15時 19分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●プラダPRADAミニテスートリュック



●サイズ：縦幅 28cm

横幅 22cm

マチ 16cm

●素材：ナイロン





●状態:背面の色褪せ、角の破れなどあります が中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。



＊古物商許可証を所持している者しか取引ができない卸業者で購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ PRADA

ミニ テスート リュック ナイロン カーキ