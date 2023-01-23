『UNIQLO ブラウンレザーショルダーバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 10分に出品され03月28日 05時 10分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在997件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前にユニクロで購入した、ブラウンのショルダーバッグです。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたデザインが特徴で、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。



【便利な収納】

ジッパー付きの開口部により、貴重品を安全に収納できます。



- 色: ブラウン

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: ジッパー付き



数回着用後、自宅にて保管しておりました。

ご了承いただける方、ご購入をお願いいたします。



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ UNIQLO

ブラウンレザーショルダーバッグ