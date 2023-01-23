『アクリス AKRIS punto ロングジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 16時 03分に出品され04月21日 16時 03分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在175件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストレッチウール素材の

ジャケットです。

ブラックに細かいホワイト

のドット柄です。



表記サイズ

フランス46

平置き実寸

身幅 56センチ

着丈 102センチ



ウール99%

エラスチン1%



新品タグ付き。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アクリス AKRIS

punto

ロングジャケット