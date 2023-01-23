『【定価67万】メゾンマルジェラ 白タグ リバーシブル モーターサイクル コート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 21時 04分に出品され03月03日 21時 04分に終了予定です。即決価格は91,080円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Maison Margiela

メゾン マルジェラ



白タグのCo-Ed (コー・エド)と呼ばれるユニセックスで展開されるコレクションラインのモーターサイクルコート。（定価671,000円）



イギリス軍の伝令兵がバイク乗車時に着用していたコートから着想を得ており、襟の部分が意図的に剥がれたマルジェラらしい未完成の美学も表現しています。

裏地のチェックのウール地や袖の素材を変えることでリバーシブルで着用した際に全く異なるデザインが楽しめる仕様もユニークです。



フロントはスナップボタンとベルトで固定するタイプのタイロッケンコートのようにラフに着れるデザインで、ウエストはダブルバックルベルト仕様。

見返しの裏側のチンストラップは襟の裏側に取り付けられているストラップベルトに通しチンストラップを固定でき、使用しない場合はストラップベルトはサイドに取付可能です。

首元まで閉じる場合は右肩のガンフラップのスナップボタンを外し、留めることでまた違った着こなしも楽しめる多機能なコートです。



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サイズ表記：36（フリーサイズ相当）※ユニセックスラインの最小サイズですが大きめです。170～180cmの男女に強くおすすめしたいサイズ感で、十分にオーバーサイズに着用いただけます



着丈：140cm（襟下から）

肩幅：56cm（ドロップショルダー）

身幅：64cm（脇の付け根から）

袖丈：58cm



状態：新品未使用（正規店購入）

定価：￥671,000（税込）

カラー：カーキベージュ

素材：綿100%、(別布)レーヨン100%、(部分)ポリウレタン100%、(裏地)毛100%、(中綿)ポリエステル100%

付属品：下げ札

生産国：イタリア



※恐れ入りますが、お値下げは行っておりませんのでご了承下さい



※その他、Maison Margiela（メゾン マルジェラ）JIL SANDER（ジルサンダー）OAMC （オーエーエムシー）アワーレガシー（アワーレガシー）のアイテムも多数出品中です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メゾンマルジェラ

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